Venezuela no prevé un programa de endeudamiento tras regreso al FMI, dice Delcy Rodríguez

3 minutos

Caracas, 17 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que su país no tiene previsto un programa de endeudamiento tras reanudar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), interrumpidas hace siete años.

«No tenemos previsto ningún programa de endeudamiento (…). La recuperación de nuestra representación ante este organismo internacional es muy importante, es una gran noticia para Venezuela», afirmó la mandataria encargada durante un evento en Caracas por el Día Nacional del Cuatro, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Añadió que también se van a «fortalecer» las reservas internacionales, así como «dar mayor equilibrio» a los indicadores macroeconómicos.

Rodríguez aseguró que con esta reanudación de relaciones el Gobierno venezolano «recupera sus derechos» en el FMI, lo que también implica que compartirá sus datos económicos para el sistema estadístico internacional.

«Formamos parte del sistema estadístico internacional económico, financiero, que nos permita compartir información relevante para consolidar nuestra economía», indicó.

Agregó que este retorno al FMI es una «victoria de la diplomacia» porque no solo se recuperaron las «responsabilidades» con este organismo sino «los derechos y activos congelados» de Venezuela.

En este sentido, dijo que estos activos permitirán invertir en la «recuperación» del sistema eléctrico y del sistema de distribución de agua corriente en el país suramericano.

Asimismo, señaló que los hospitales recibirán «atención prioritaria», así como otros «programas que tengan que ver» con la atención de la población, entre ellos, y sin dar más ejemplos, citó el Sistema de orquestas nacionales.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este viernes que el organismo actuará «con gran celeridad» para poder dar acceso a Venezuela a instrumentos de financiación en el futuro, un día después de anunciar la reanudación de relaciones.

Entre los principales retos a lo largo del camino identificados por Georgieva están la necesidad de que el país vuelva a compartir datos macroeconómicos fiables y también que emprenda reformas institucionales de calado.

Por su parte, Nigel Clark, director del departamento para las Américas del FMI, aseguró en una comparecencia posterior que el organismo ya cuenta «desde hace algún tiempo» con un equipo asignado a Venezuela y que se ha mantenido un diálogo técnico -aunque virtual- con el Ministerio de Finanzas, las agencias de estadística o el Banco Central de Venezuela.

El jueves, Rodríguez anunció la renuncia de la presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV), Laura Guerra, y anunció que el cargo lo ocupará Luis Pérez, dos días después de que Estados Unidos levantara las sanciones impuestas al sistema de banca pública del país suramericano, incluyendo al organismo emisor. EFE

ls/bam/gpv

(video)