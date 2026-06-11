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Venezuela otorga a Shell una licencia para la exploración y explotación de un campo de gas

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Caracas, 11 jun (EFE).- Venezuela otorgó este jueves a la británica Shell una licencia para el desarrollo de una primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran, que cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago, informó el Gobierno del país suramericano.

En un acto en Caracas encabezado por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, también se suscribieron varios acuerdos para el «desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Pirital de la división Punta de Mata», en el estado de Monagas (este). EFE

csm/sc/seo

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