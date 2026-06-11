Venezuela otorga a Shell una licencia para la exploración y explotación de un campo de gas

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Caracas, 11 jun (EFE).- Venezuela otorgó este jueves a la británica Shell una licencia para el desarrollo de una primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran, que cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago, informó el Gobierno del país suramericano.

En un acto en Caracas encabezado por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, también se suscribieron varios acuerdos para el «desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Pirital de la división Punta de Mata», en el estado de Monagas (este).

En el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, Rodríguez explicó que la licencia permitirá un «aprovechamiento adecuado del gas para la exportación» de este recurso.

Asimismo, la mandataria, quien asumió el cargo tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, calificó el otorgamiento como un «paso histórico» debido a que el campo transfronterizo «estuvo sin desarrollo» durante 23 años, por lo que celebró la alianza con «una de las empresas más importantes en el mundo», en referencia a Shell.

La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, señaló que se firmaron «las primeras órdenes de servicio y órdenes de compra que se van a materializar en el corto plazo» en barriles «en superficie» con el desarrollo de esos yacimientos de petróleo y gas ubicados en Monagas.

Por su parte, el presidente de Exploración y Producción de Shell, Peter Costello, expresó que estas firmas representan «un logro maravilloso» tanto para Venezuela como para la transnacional.

«Estoy ansioso de trabajar juntos para ver lo que podemos lograr juntos en beneficio de Venezuela y de Shell y estoy muy emocionado con esta oportunidad y ansío seguir trabajando juntos», afirmó durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Más temprano, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó de una inspección junto con autoridades de Shell en las instalaciones de un importante complejo de distribución y recepción de gas en Monagas, a fin de evaluar el fortalecimiento de la infraestructura y la producción.

Tras la aprobación, en enero pasado, de una reforma a la Ley de Hidrocarburos que allanó el camino para la llegada de inversionistas privados y extranjeros bajo el amparo de Estados Unidos, Rodríguez firmó acuerdos con Shell en Caracas durante un encuentro al que asistió el secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum.

Entre los convenios se incluyó una alianza «técnico-financiera» para desarrollar una de las divisiones de PDVSA.

Además, el pasado 12 de marzo, el director ejecutivo de la empresa venezolana Vepica, Juan Nutt, dijo a EFE que la compañía alcanzó un acuerdo con Shell para el desarrollo de campos de petróleo y de gas en el país suramericano. EFE

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