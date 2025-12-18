Venezuela pide a la comunidad científica del mundo rechazar «sanciones y amenazas» de EEUU

3 minutos

Caracas, 18 dic (EFE).- Venezuela llamó este jueves a la comunidad científica internacional para rechazar las «sanciones y amenazas» de Estados Unidos, que ha elevado su presión sobre el país suramericano en medio de su despliegue militar en el mar Caribe, visto por Caracas como una amenaza para propiciar un cambio de régimen y apropiarse de sus recursos naturales.

En un comunicado, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, pidió a universidades, academias e investigadores del mundo «defender con firmeza que la cooperación académica no puede ser coartada, supeditada o fragmentada por las pretensiones imperiales».

«La comunidad científica internacional tiene el deber ético de proteger la autonomía y el carácter universal de la investigación», expresó en el texto, compartido por la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.

El IVIC expresó su «más enérgico rechazo» a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció el martes un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela y aseguró que la nación caribeña «está rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica».

Asimismo, el republicano advirtió que la conmoción será como nunca antes hasta que «devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a EE.UU.

Estas declaraciones, según el IVIC, son «una amenaza explícita e ilegítima contra la paz, la autodeterminación y la integridad territorial» de Venezuela.

«Estas proclamas, que pretenden justificar acciones de bloqueo, asedio y confiscación de los recursos naturales que, por derecho histórico y constitucional, pertenecen al pueblo venezolano, representan un grave retroceso en el derecho internacional y un ataque frontal contra los principios de convivencia pacífica entre las naciones», aseveró.

El instituto también alertó a la comunidad científica mundial del «impacto devastador que estas medidas coercitivas unilaterales ya tienen y que, de profundizarse, cercenarían de raíz las capacidades de investigación, desarrollo e innovación» venezolanas.

«La sostenibilidad de los programas de investigación en salud, agricultura, energía, ambiente y tecnologías estratégicas que desarrolla el IVIC y la red científica nacional depende, en gran medida, de superar este cerco. La ciencia que cura, que siembra, que genera energía y que resuelve problemas concretos no puede florecer en un terreno económicamente asfixiado», señaló.

Pese a todo, el instituto expresó su «voluntad inquebrantable de resistir, crear y vencer».

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que continuará «el comercio para allá y para acá» del petróleo de su país, y acusó a su homólogo norteamericano de tener una «pretensión guerrerista».

Venezuela pidió una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras el bloqueo anunciado por Trump, informó la Cancillería el miércoles.EFE

