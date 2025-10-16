Venezuela pide a ONU investigar «asesinatos» de EEUU junto con sesión en Consejo Seguridad

4 minutos

Naciones Unidas, 16 oct (EFE).- El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, acusó este jueves a Estados Unidos de querer «imponer un golpe de Estado» en el país caribeño y pidió al Consejo de Seguridad que «investigue los asesinatos que viene perpetrando y determine su carácter ilegal».

Asimismo, la embajada de Venezuela ante la ONU confirmó a EFE que en el día de ayer remitieron una carta dirigida a la presidencia del Consejo de Seguridad para abordar los ataques letales de la Administración de Donald Trump contra embarcaciones venezolanas en aguas del Caribe, a las que acusan de estar vinculadas al narcotráfico internacional.

«El Gobierno estadounidense utilizó a su inteligencia en secreto para llevar a cabo operaciones encubiertas, letales, y en esta región ya es conocido su expediente tenebroso, con procesos de desestabilización, sabotaje, contrainsurgencia, planificación de golpes de estado y magnicidios», dijo Moncada al dirigirse hoy a la prensa desde la sede de la ONU en Nueva York.

Estas acciones, agregó, buscan «instalar gobiernos serviles a los intereses estadounidenses», con lo que instó al Consejo de Seguridad a que investigue «el conjunto de asesinatos que EE.UU. viene perpetrando y determine su carácter ilegal».

A pesar de no ser miembro permanente ni tampoco permanente del Consejo de Seguridad, Venezuela, como todos los Estados miembros, tiene derecho a solicitar vía carta oficial que se incluya una disputa de su incumbencia dentro de la agenda oficial del Consejo.

Generalmente, se realiza a través de las misiones permanentes de los distintos países ante la ONU y, si se desea mayor difusión, se le puede enviar una copia al secretario general de Naciones Unidas; António Guterres, en este caso.

«El pasado 14 de octubre, el Gobierno de EEUU cometió una nueva serie de ejecuciones extrajudiciales contra civiles que se encontraban en una pequeña embarcación estacionaria frente a las costas. Este acto es un capítulo más en la escalada desde septiembre hasta hoy contra embarcaciones civiles», continuó Moncada, que no ha aclarado si, en caso de ser concedida, Venezuela intervendría en la sesión.

El embajador de Venezuela ante la ONU comunicó también que son ya «5 ataques y 27 personas fallecidas» que forman parte de «una escalada militar que incluye grandes equipos con licencia para matar e imponer un golpe de estado en Venezuela».

Según el diplomático, dos de las últimas víctimas son «dos humildes pescadores de Trinidad y Tobago», y enfatizó que «hay otras reconocidas de Colombia, y es algo que destaco porque esto implica a toda la región».

«Pero estos ataques encuentran además un punto de máxima tensión al observar las declaraciones del Gobierno de Donald Trump de que están considerando lanzar ataques en tierra, lo cual va en contra a la carta de Naciones Unidas», zanjó.

Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operaciones encubiertas en Venezuela y asegura que estudia la posibilidad de llevar ataques contra «el narcotráfico» en tierra, apostilló Moncada haciéndose eco de una información que publicó ayer el periódico The New York Times.

Por su parte, el diario Miami Herald reportó hoy, citando fuentes cercanas a las discusiones, que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición en Venezuela sin Nicolás Maduro para preservar la estabilidad política del país.

Rodríguez y su hermano Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, con la intermediación de Catar, detalla la exclusiva del Herald. EFE

jco-gac/cpy

(foto)(video)