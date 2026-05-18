Venezuela pide a Trinidad y Tobago información e indemnización por derrame de hidrocarburo

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Caracas, 18 may (EFE).- Venezuela ha exigido este lunes a Trinidad y Tobago información sobre un reciente derrame de hidrocarburos que, ha insistido, proviene del país insular, así como una indemnización por sus consecuencias en aguas, costas, ecosistemas y comunidades pesqueras venezolanas.

El canciller, Yván Gil, ha declarado que es «sumamente grave» no solo el vertido, sino «la falta de información» por parte del Gobierno trinitense, y ha asegurado que desconocen el origen exacto, el volumen y el tipo de hidrocarburos.EFE

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