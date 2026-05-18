Venezuela pide a Trinidad y Tobago información e indemnización por derrame de hidrocarburo

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Caracas, 18 may (EFE).- Venezuela ha exigido este lunes a Trinidad y Tobago información sobre un reciente derrame de hidrocarburos que, ha insistido, proviene del país insular, así como una indemnización por sus consecuencias en aguas, costas, ecosistemas y comunidades pesqueras venezolanas.

El canciller venezolano, Yván Gil, ha declarado que es «sumamente grave» no solo el vertido, sino «la falta de información» por parte del Gobierno trinitense, y ha asegurado que desconocen el origen exacto, el volumen y el tipo de hidrocarburos.

«Trinidad y Tobago está en la obligación primero de reportar inmediatamente al Gobierno de Venezuela de la ocurrencia de cualquier incidente de derrame o incidentes ambientales, es lo primero. En segundo lugar, debemos tener información del tipo de producto que fue derramado y de las medidas para su mitigación», ha manifestado.

El ministro de Exteriores ha exigido «responsabilidad en este tipo de evento» y ha aseverado que su país ha enviado distintas comunicaciones al Gobierno trinitense para evaluar el impacto.

Gil ha mostrado en declaraciones a la prensa imágenes satelitales registradas desde el 28 de abril que muestran el derrame desde la isla de Trinidad.

Venezuela, ha proseguido, lleva «ya varias semanas trabajando» este «tema muy preocupante» con equipos de las carteras de Ecosocialismo (Ambiente) y de Pesca y Acuicultura, de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) y de la Armada.

El jefe de la diplomacia de Caracas ha advertido de una afectación de 1.625 kilómetros cuadrados en 12 sistemas de humedales estratégicos, así como en la actividad de más de 500 pescadores.

Además, ha señalado que cuatro parques nacionales están en riesgo.

«Ha habido limitaciones operacionales de la flota pesquera, lo cual genera costos importantes, y limitación para la comercialización. Ha habido una afectación realmente económica y ambiental», ha indicado el canciller, quien ha afirmado que más de 140 especies pesqueras se ven afectadas en la zona, además de los manglares.

De momento, se han recogido más de doce toneladas de productos de hidrocarburos que están analizando, según el funcionario.

Ha apuntado que, entre los años 2015 y 2023, ocurrieron en la zona más de 876 derrames de distintos tipos de hidrocarburos.

El Gobierno venezolano alertó del derrame el pasado 9 de mayo, con una «grave afectación ambiental» en el golfo de Paria, que comparten ambos países, y en zonas costeras de los estados venezolanos Sucre y Delta Amacuro.

Un día después, el ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Roodal Moonilal, aseguró a EFE que no era visible un derrame de hidrocarburos procedente de su tierra.

La semana pasada, las autoridades venezolanas anunciaron que fueron ampliadas las brigadas de voluntarios para contener el derrame.EFE

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