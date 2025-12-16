Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU que condene la confiscación del petrolero

3 minutos

Caracas, 16 dic (EFE).- El Gobierno de Venezuela pidió este martes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) condenar públicamente la confiscación de un petrolero cerca de sus aguas por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Venezuela insta respetuosamente al Consejo de Seguridad a: condenar públicamente este acto de piratería promovida por un Estado, el uso ilegítimo de la fuerza militar contra un buque privado y el robo de un cargamento producto del comercio internacional lícito», señaló el Ejecutivo de Nicolás Maduro en una carta entregada al organismo internacional y publicada en Telegram.

Estados Unidos interceptó el pasado día 10 el buque petrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera, frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta del Departamento de Guerra con la Guardia Costera estadounidense.

Se trata de una práctica de «piratería», dijo Venezuela en su carta dirigida a la ONU al instar al organismo a impedir que estos actos se consoliden como instrumento de «coerción económica y política entre Estados».

También solicitó al Consejo de Seguridad que actúe conforme a sus responsabilidades primordiales para preservar la seguridad de la navegación y el comercio internacional, «gravemente amenazada por este precedente».

Igualmente, pidió «respetuosamente» que reafirme por escrito «que no se ha adoptado ninguna decisión, resolución ni medida que autorice acciones contra Venezuela ni contra la comercialización internacional de su petróleo».

«Venezuela continuará ejerciendo su derecho soberano e inalienable a comercializar legítimamente sus recursos y exigir que ninguna operación legal sea objeto de robos, secuestros o actos de piratería, venga de donde venga», añadió.

El buque Skipper fue incautado por orden de un juez estadounidense debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, pero que en esta ocasión transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, según dijo el Gobierno venezolano, que no precisó el país de destino.

La Casa Blanca indicó entonces que el Skipper está sometido a «un proceso de decomiso» y sería trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga.

Este episodio elevó la creciente escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, país que mantiene desde agosto un despliegue aeronaval en el Caribe, que, asegura, está destinado a combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como un intento de propiciar un «cambio de régimen». EFE

sc/bam/rcf