Venezuela pide unión de países latinoamericanos ante «amenazas de intervención» de EE.UU.

Caracas, 13 ago (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles la unión de los países latinoamericanos ante lo que consideró como «amenazas directas de intervención militar» por parte de EE.UU., luego de que el presidente Donald Trump defendiera enviar tropas contra los carteles de drogas de la región con el objetivo de proteger a su nación.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez acusó a Washington de tener una «obsesión» con «mantener el control» sobre el hemisferio y convertirlo en «pequeñas colonias».

«Nuestra tarea es la tarea bolivariana, que seamos poderosas naciones libres, independientes y unidas (…) esa es nuestra tarea frente a las amenazas», señaló la funcionaria chavista.

A su juicio, EE.UU. lanzó «amenazas directas de intervención militar» contra México, Colombia y Venezuela en «menos de una semana», tras las declaraciones de Trump sobre el narcotráfico en América Latina, en las que el gobernante no dio detalles sobre un eventual operativo.

«Que no se atrevan porque verán de lo que estamos hechos nuestros pueblos, el tesón de nuestros pueblos (…)», advirtió Rodríguez.

Las declaraciones de Trump tuvieron lugar en la Casa Blanca el pasado viernes, horas después de que el diario The New York Times publicara en exclusiva que el mandatario ya habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los carteles, según fuentes familiarizadas con el asunto.

De este modo, las fuerzas estadounidenses ya estarían elaborando los primeros planes y contarían con un instrumento legal para realizar ataques militares directos y unilaterales en territorio extranjero contra los carteles.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump busca luchar contra el tráfico del fentanilo en EE.UU., que, según ha dicho, es producido principalmente por los carteles mexicanos con productos chinos.

Como respuesta al impacto de esta droga en su país, que provoca un gran número de muertes, el mandatario designó en febrero como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Asimismo, en julio, agregó en la lista al Cartel de los Soles, que, según la Casa Blanca, estaría liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que niega Caracas.

El pasado jueves, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, anunció una recompensa por 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, luego de acusarlo de ser una amenaza para la seguridad del país norteamericano. EFE

