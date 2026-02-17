Venezuela propone «una negociación de buena fe» con Guyana sobre controversia territorial

Caracas, 17 feb (EFE).- Venezuela propuso este martes a Guyana «entablar definitivamente una negociación de buena fe» para resolver la controversia en torno al disputado territorio del Esequibo, al recordar que hace 60 años se firmó el Acuerdo de Ginebra, visto por Caracas como la única vía para «alcanzar una solución mutuamente aceptable».

El Gobierno venezolano, ahora en manos de la líder chavista Delcy Rodríguez, hace esta propuesta cuando su país vive lo que ha definido como un «nuevo momento político», luego de que Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos el pasado enero.

En un comunicado compartido en redes sociales por la presidenta encargada, el Ejecutivo defendió la negociación como el «único camino posible para la solución de la controversia» y para «hacer efectivo el arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes».

«Venezuela celebra con regocijo y fervor patriótico el 60 aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución mutuamente aceptable de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba», señala.

El acuerdo, según Caracas, «sepultó la discusión sobre la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899 y estableció la obligación» de ambas naciones suramericanas de «poner fin a la controversia» mediante «un arreglo práctico y mutuamente aceptable».

Venezuela aseguró que, durante estas seis décadas, ha demostrado su «absoluto compromiso con el cumplimiento de las obligaciones» establecidas en el documento.

Por el contrario, denunció que Guyana, «desde al menos el año 2015», ha «violentado y desconocido el Acuerdo de Ginebra, frustrando de mala fe los procesos de buenos oficios y procurando obtener títulos territoriales que nunca ha poseído, a través de una írrita demanda unilateral ante la Corte Internacional de Justicia, que carece de jurisdicción para dirimir esta controversia».

El Gobierno de Rodríguez aseveró que «jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos sobre la Guayana Esequiba, la cual ha sido, es y será parte de la integridad territorial de Venezuela».

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo, una vasta región de unos 160.000 kilómetros cuadrados, rica en yacimientos petroleros y recursos naturales, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Décadas después, Venezuela declaró nulo este fallo y firmó con Reino Unido el Acuerdo de Ginebra. EFE

