Venezuela propone abrir la puerta al capital privado para recuperar el sistema eléctrico

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El parlamento venezolano inició el martes la discusión de una reforma que abre la puerta al capital privado para recuperar el sistema eléctrico bajo control estatal.

Durante dos décadas buena parte del país ha sufrido el racionamiento del servicio eléctrico.

«El proyecto de ley busca (…) abrir y ponerse a la vanguardia como referencia nacional e internacional para los inversionistas privados, para los inversionistas mixtos con la participación activa y protagónica del gobierno bolivariano», dijo el diputado Orlando Miranda al presentar la propuesta.

El legislativo discute esta iniciativa luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, impulsara reformas clave en las leyes de hidrocarburos y minería semanas después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión militar estadounidense en enero.

El proyecto pasó el martes por una primera discusión en la Asamblea Nacional, pero tendrá que ser aprobado en una nueva sesión.

Esta propuesta de ley contempla las figuras de empresa mixta con más de un 50% de participación estatal, otras con participación minoritaria del Estado y firmas privadas con sede en Venezuela.

El parlamentario opositor Ezio Angelini dijo que «el centralismo y la corrupción» son factores que llevaron al país con las reservas más grandes de petróleo a la debacle de su sistema eléctrico.

«Hoy lo que tenemos es una Venezuela apagada, lamentablemente», indicó Angelini, representante del estado Zulia, la cuna petrolera de Venezuela donde los racionamientos eléctricos comenzaron en 2009.

Después de la captura de Maduro, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Estados Unidos tomaría el control de los ingresos petroleros de Venezuela.

En abril, Delcy Rodríguez dijo que mantenía diálogo con las multinacionales Siemens y General Electric para atender los problemas energéticos del país.

En la última década, el país sudamericano ha vivido una fuerte crisis económica con apagones en provincia que se prolongan hasta ocho horas al día. La capital Caracas, antes exceptuada de los cortes, también los padece en los últimos meses.

Durante el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), el servicio eléctrico quedó bajo «dominio del Estado» con la creación de la Corporación Eléctrica Nacional.

La nacionalización de este sector dejó fuera a 14 empresas eléctricas, algunas operadas con capital extranjero.

Previo a la llegada del chavismo en 1999, Venezuela producía 20.000 megavatios y consumía alrededor de 12.000 megavatios. «En este momento estamos produciendo 12.000 megavatios y estamos consumiendo 14.000», precisó.

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