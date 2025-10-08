Venezuela realiza ejercicios ante la hipótesis de una «agresión militar» de Estados Unidos

Caracas, 8 oct (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, indicó que este miércoles que el país realiza ejercicios ante la hipótesis de una «agresión militar» de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, lo que Caracas considera una «amenaza» y un intento de propiciar un «cambio de régimen».

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López manifestó que no quiere producir «alarmismo», sino «imprimir realismo a la situación», después de mencionar la «irracionalidad con que actúa el imperialismo norteamericano».

«Yo, como líder militar, tengo que estar suponiendo siempre la peor hipótesis; y hablo aquí sin alarmismos (…), pero sí quiero alertar a la población que tenemos que prepararnos, porque la irracionalidad con que actúa el imperialismo norteamericano no es normal», afirmó el ministro de Defensa.EFE

