Venezuela rechaza ataque contra Día de Orgullo LGTB en Berlín y se solidariza con víctimas

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Caracas, 26 jul (EFE).- Venezuela rechazó este domingo el presunto ataque islamista en Berlín que provocó en la noche de ayer la muerte de una persona y las heridas de 29 más en el Tiergarten, el parque de la capital alemana donde se celebraba el Día del Orgullo LGTBI, y se solidarizó con las víctimas.

«Transmitimos nuestras condolencias y profunda solidaridad con las víctimas del ataque perpetrado durante la celebración de la Christopher Street Day Parade (desfile del Día de Christopher Street) en la ciudad de Berlín, en Alemania, así como con sus familiares y seres queridos», escribió el canciller, Félix Plasencia, en su cuenta de X.

El titular venezolano de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional aseguró que su país rechaza «toda forma de violencia, odio y extremismo».

En la misma red social, la ONG Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ también expresó su solidaridad con las víctimas y el rechazo a «todo acto extremista que pretenda atacar» a personas de ese colectivo.

Las Fuerzas Especiales de la Policía de Berlín abatieron este domingo a Abdul Ballout, el principal sospechoso del presunto ataque islamista.

Las autoridades alemanas dieron con el paradero de Ballout, de veintiún años y nacionalidad alemana, menos de veinticuatro horas después del ataque, tras un gran despliegue policial que terminó en una parcela de Spandau que, según medios como el Berliner Tageszeitung, es propiedad del padre del sospechoso.

Ballout fue abatido después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, prometiera que el Gobierno haría todo lo posible para detener al responsable o responsables.

Las autoridades todavía no descartan que Ballout pudiera tener cómplices y varias personas de su entorno han sido arrestadas para ser interrogadas.

El ataque, un atropello masivo con una furgoneta, costó la vida a una mujer y al menos tres heridos se hallaban inicialmente en estado crítico, y si bien la Policía ha informado de que sus vidas ya no corren peligro, continúan en cuidados intensivos.

Previamente, el ataque había sido calificado como «islamista» por el ministro del Interior, Alexander Dobrindt. EFE

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