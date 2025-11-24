Venezuela rechaza designación como grupo terrorista del «inexistente» Cartel de los Soles

Caracas, 24 nov (EFE).- El Gobierno de Venezuela rechazó este lunes que EE.UU. designe como grupo terrorista al que considera «inexistente» Cartel de los Soles y apuntó que la Administración de Donald Trump reedita una «vil mentira» para justificar así una intervención.

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana indicó que esta «infame y vil mentira» busca justificar una intervención «ilegítima e ilegal» contra Venezuela «bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen». EFE

