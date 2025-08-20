The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela recibe a 110 migrantes que llegaron en un vuelo procedente de Texas

1 minuto

Caracas, 20 ago (EFE).- Un total de 110 venezolanos regresaron este miércoles a su país a bordo de un vuelo procedente de Texas (EE.UU.), informó el Ministerio de Interior del país suramericano.

En un mensaje publicado en Instagram, la cartera de Estado indicó que el grupo estaba compuesto por 102 hombres y ocho mujeres, sin que se reportara la llegada de ningún niño.

Según la publicación, el avión, propiedad de la línea aérea estadounidense Eastern Airlines, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

El ministerio indicó que «funcionarios de los diversos organismos de seguridad» recibieron a los migrantes en la terminal aérea.

Más 10.000 venezolanos, conforme a cifras oficiales, han regresado a su país en vuelos desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.

El chavismo asegura que los viajes son parte del programa oficial ‘Misión Vuelta a la Patria’, que, según el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, busca facilitar el retorno voluntario de migrantes al país, además de recibir a los connacionales deportados por EE.UU..

El pasado viernes, 158 venezolanos retornaron a su país a bordo de otro vuelo que partió de territorio estadounidense, dijeron entonces las autoridades.

La información oficial indicó que fueron recibidos 118 hombres, 22 mujeres, 11 niños y 7 niñas. EFE

