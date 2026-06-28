Venezuela recibe a delegación india con hospital de campaña y a rescatistas de Costa Rica

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Caracas, 28 jun (EFE).- Venezuela recibió este domingo una delegación de la India que instalará un hospital de campaña, así como a un grupo de rescatistas de Costa Rica, para ayudar en las labores de búsqueda y atención de personas afectadas por el doble terremoto del miércoles, informó este domingo el Ministerio de Comunicación e Información.

«Llegó a Venezuela, vía aérea, un hospital de campaña junto a una delegación de la India», indicó la cartera de Estado en Instagram, en la que compartió fotografías de la delegación descargando el cargamento del avión militar.

El ministerio también comunicó la llegada al país de un grupo de rescatistas de Costa Rica, que se unirán a las labores de búsqueda de víctimas del terremoto con otras delegaciones provenientes de Estados Unidos, España, El Salvador y México, entre otros.

En el último balance ofrecido el sábado, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, dijo que han fallecido 1.430 personas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles en la zona norte de Venezuela y que afectó especialmente al estado La Guaira, por lo que fue declarado zona de desastre y militarizado por el Gobierno.

Además, precisó que hay 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas.

El sábado, el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, señaló que en las próximas horas se espera la llegada a Venezuela de 25 vuelos con más grupos de rescatistas.

El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, informó el sábado a EFE de que el organismo ha instalado tres hospitales de campaña en el estado La Guaira.

Igualmente, explicó que están coordinando con las autoridades venezolanas la instalación de «refugios multiservicios» -con baños y comedores- para atender a todas aquellas personas que perdieron sus viviendas por el terremoto.

Rampolla describió la situación en La Guaira como grave y destacó el trabajo de los rescatistas que han llegado de diversos países del mundo, así como de los venezolanos, pero advirtió de que todavía falta llegar a «muchos» edificios para verificar si quedan personas atrapadas y vivas. EFE

sc/acm