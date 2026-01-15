Venezuela recibe solidaridad de India, Irán, Sudáfrica y Serbia ante «agresiones» de EEUU

2 minutos

Caracas, 15 ene (EFE).- El canciller venezolano, Yván Gil, aseguró este jueves que su país ha recibido la solidaridad de India, Irán, Sudáfrica y Serbia ante las «injustas agresiones militares» de Estados Unidos, tras reunirse con los embajadores de estas naciones acreditados en Caracas.

En redes sociales, el ministro de Exteriores dijo que el diplomático indio PK Ashok Babu, el iraní Ali Chegini, la sudafricana Lindiwe Michelle Maseko y la serbia Katarina Andric expresaron, durante los encuentros, la solidaridad de sus países «ante las injustas agresiones militares contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores».

Además, señaló que los embajadores reafirmaron «su compromiso con la defensa del derecho internacional y el respeto a la soberanía de los pueblos».

Por otra parte, Gil indicó que abordaron las relaciones especialmente «en áreas comerciales, económicas y diplomáticas, con el objetivo de garantizar la paz y seguir construyendo un futuro de cooperación y desarrollo social que beneficie a todos».

«Venezuela sigue consolidando su diplomacia bolivariana de paz y estableciendo relaciones productivas que beneficien a todos los pueblos», sostuvo.

Maduro y Flores fueron capturados la madrugada del pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos a la capital.

Dos días después, Delcy Rodríguez, quien ejercía como vicepresidenta ejecutiva de Maduro, juró como mandataria encargada del país, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia.

La funcionaria aseguró la semana pasada que las relaciones económicas de su país, así como las geopolíticas, están «diversificadas», y defendió que Venezuela puede tener vínculos con «este hemisferio», con Asia, África, Medio Oriente y con Europa.

Rodríguez se ha reunido recientemente con diplomáticos de China, países de la Unión Europea (UE), Reino Unido y Suiza, así como con una delegación de Emiratos Árabes Unidos.EFE

csm/bam/ajs