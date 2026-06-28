Venezuela refuerza la búsqueda de supervivientes del doble terremoto

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Caracas, 28 jun (EFE).- Venezuela ha reforzado la búsqueda de supervivientes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado miércoles, con un mayor despliegue de maquinaria pesada para remover escombros de edificios derrumbados y con la llegada de más grupos de rescatistas de otros países.

La madrugada de este domingo llegó una delegación de la India para instalar un hospital de campaña en el estado La Guaira, el más afectado por los seísmos y declarado zona de desastre.

El Ministerio de Comunicación e Información, que compartió fotografías de los funcionarios militares de la India, también anunció que un grupo de rescatistas de Costa Rica se suma a las labores de búsqueda de víctimas de los terremotos.

Hasta el sábado se registraban 1.430 personas fallecidas en esta tragedia, así como 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas, de acuerdo al último balance ofrecido por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Además, dijo que hasta el sábado se habían registrado 432 réplicas.

En Caracas ha llovido desde el amanecer, lo que puede dificultar los trabajos de remoción de escombros y rescate de personas en las zonas más afectadas como Los Palos Grandes, Altamira y San Bernardino.

Mientras tanto, en La Guaira no se han registrado precipitaciones hasta el momento, pero el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) de Venezuela advierte de cielos nublados y la llegada de la onda tropical número 20 del año.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este domingo de que infantes de marina de la Fuerza de Combate Litoral-24 y marineros estadounidenses del USS Fort Lauderdale entregaron suministros de ayuda humanitaria de vital importancia que llegaron por barco.

Entretanto, en las redes sociales se multiplican los llamamientos a donar ropa, alimentos y medicinas para los damnificados, además de aportaciones económicas a través de organizaciones como Cáritas.

El presidente del Parlamento reiteró el sábado su llamamiento a que los ciudadanos no viajen de manera particular a La Guaira para no obstaculizar el trabajo de las maquinaria y de los rescatistas y que colaboren a través de los centros de acopio.

Al respecto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inspeccionó este domingo el Complejo Polideportivo José María Vargas que será un gran centro de acopio en La Guaira y donde se recibirán las donaciones recopiladas en Caracas, según informó a través de Telegram. EFE

sc/acm