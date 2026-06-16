Venezuela rendirá homenaje al poeta español Federico García Lorca con orquesta sinfónica

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Caracas, 16 jun (EFE).- La Orquesta de Cámara Simón Bolívar rendirá homenaje el próximo sábado y domingo en Caracas al poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, uno de los escritores más importantes de la literatura de su país en el siglo XX.

De acuerdo a una nota de prensa, difundida este martes, ‘Lorca como tú quieras sinfónico’ combinará una experiencia escénica en la que confluyen la música flamenca, el canto, el baile y la declamación.

El espectáculo poético-musical, que fue estrenado en noviembre de 2024 y cuyas entradas están a la venta en plataformas digitales, explora el legado literario de García Lorca y su faceta como compositor de la música de sus obras de teatro, subraya la nota.

Participarán Marcia Piña y Roberto Vílchez en el canto y los músicos Luis Freites (contrabajo), Juan Carlos Hernández (percusión), Pedro Chacón (director musical y primera guitarra) y Juan Ernesto Velázquez (segunda guitarra).

En esta ocasión, ‘Lorca como tú quieras sinfónico’, contará con la participación de la Orquesta de Cámara Simón Bolívar y los arreglos musicales inéditos de Luis Freites y Pedro Chacón, bajo la dirección de Alfredo Rugeles.

Federico García Lorca (1898-1936) fue un prosista español que nació en Fuente Vaqueros, Granada, y desarrolló una obra marcada por la sensibilidad social y el simbolismo.

Fue fusilado al inicio de la Guerra Civil española y se convirtió en un símbolo de la represión y los desaparecidos durante este conflicto. EFE

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