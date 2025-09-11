The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela reporta un crecimiento del 1,29 % en su producción petrolera en agosto

Caracas, 11 sep (EFE).- Venezuela reportó un crecimiento del 1,29 % en su producción de crudo en agosto pasado respecto a julio, según un informe publicado este jueves por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La nación suramericana, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo, produjo un promedio de 1.098.000 barriles por día (bpd) el mes pasado, 14.000 bpd más que en julio, cuando fue de 1.084.000 bpd, señala el informe, que recoge cifras oficiales.

La producción venezolana superó el millón en enero pasado por primera vez desde junio de 2019, al bombear 1.031.000 bpd, y desde entonces se ha incrementado un 6,49 %, hasta agosto.

El Ejecutivo venezolano insiste en que la producción sigue «en crecimiento» incluso con el que describe como «bloqueo criminal» de Estados Unidos.

El mandatario Nicolás Maduro aseveró recientemente que las empresas energéticas europeas «no necesitan licencias» de EE.UU. para operar en el país suramericano, y expresó: «¿Hasta cuándo Europa se va a subordinar a lo que manden en Washington? Aquí ustedes son libres, vengan a producir».

Además, el líder del chavismo dijo que si bien la norteamericana Chevron recibió una licencia para seguir operando, después de que Washington revocara el permiso en mayo, todo aquel que «quiera invertir de Estados Unidos en petróleo» será «siempre» recibido.

La oficina en Venezuela del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió en un informe reciente que si bien la licencia a Chevron «genera expectativas positivas», estas proyecciones «se han disipado parcialmente» ante la crisis entre Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, agravada tras el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe. EFE

