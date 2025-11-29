Venezuela repudia que Trump «insólitamente» intenta «dar órdenes» sobre su espacio aéreo

Caracas, 29 nov (EFE).- Venezuela repudió este sábado «con absoluta contundencia» el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo del país suramericano «permanecerá cerrado en su totalidad», y criticó que «insólitamente» intente «dar órdenes y amenazar la soberanía» de esta nación, según un comunicado difundido en Telegram. EFE

