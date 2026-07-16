Venezuela retomará agenda de fútbol tras la pausa por los terremotos, informa Federación

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Caracas, 16 jul (EFE).- La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó este jueves que retomará de manera «gradual» su agenda de actividades deportivas, tras haberlas suspendido temporalmente debido a la emergencia por el doble sismo que afectó varias zonas del norte de Venezuela.

A través de un comunicado, compartido en su cuenta de X, la FVF reiteró su solidaridad con las víctimas y las comunidades afectadas por los recientes acontecimientos y aseguró que cada decisión se toma «con respeto y responsabilidad».

«De manera gradual, retomaremos nuestras actividades deportivas, conscientes de que el fútbol también representa un espacio de encuentro, esperanza y crecimiento para nuestros niños, jóvenes futbolistas y toda la familia del fútbol», subraya el texto.

La FVF aclaró que la reactivación progresiva de los torneos y compromisos deportivos no supondrá el cese de las labores de asistencia y apoyo social que se iniciaron tras los terremotos del pasado 24 de junio de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente al estado La Guaira, cercano a Caracas.

La federación destacó que la vuelta a las canchas permitirá el acompañamiento a las comunidades y aportar, desde el deporte, al «bienestar y la recuperación del país».

Al menos 4.829 personas fallecieron por los terremotos, 16.740 resultaron heridas y 17.907 quedaron sin viviendas, según el último balance del Gobierno de Venezuela de este miércoles.

El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo. EFE

rbc/bam/jl