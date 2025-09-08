The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela señala a Estados Unidos como «el centro mundial de lavado del narcotráfico»

Caracas, 8 sep (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló este lunes a Estados Unidos como «el centro mundial de lavado del narcotráfico», por lo que consideró que para Washington «sería mucho más fácil» combatir internamente este problema que desplegar, dijo, «barcos para agredir» al país suramericano, al que calificó como un territorio libre de cultivos ilícitos.

En una conferencia de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la funcionaria afirmó que EE.UU. «es un país muy relevante en materia de tráfico de drogas ilícitas» y, en ese sentido, indicó que el 85 % de «los dividendos» de este «negocio» se queda en el país norteamericano.

«Hay mucha hipocresía, hay mucha doble moral, hay mucha instrumentalización política, geopolítica de este tema para agredir, para intervenir, para tener como objetivo (un) cambio de régimen», afirmó Rodríguez, que tachó de «locura» y «show peligroso» el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en aguas caribeñas cercanas a Venezuela.

Para Rodríguez, los señalamientos de EE.UU. contra el país suramericano en torno al comercio ilegal de narcóticos, argumento con el que Washington justifica la movilización militar, forman parte de «una farsa» que «solo busca agredir a Venezuela» para «asegurarse un territorio geográficamente (…) noble a las rutas del narcotráfico».

Asimismo, indicó que el llamado Cartel de los Soles, señalado por la Administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, como una organización terrorista supuestamente vinculada con la cúpula de poder del chavismo, es «una operación más de propaganda» para «criminalizar al Gobierno» de Nicolás Maduro, a quien Washington no considera un presidente legítimo.

La también ministra de Hidrocarburos acusó a EE.UU. de convertir a Colombia en «el primer productor de cocaína del planeta» y señaló que hoy «el principal exportador» es Ecuador, e hizo mención a la reciente visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a este país.

En ese sentido, Rodríguez sostuvo que «la principal ruta para la exportación de la cocaína» es el Pacífico, por donde sale, dijo, el 87 % del «total producido en Colombia», por lo que expresó que los buques estadounidenses «deberían estar allí», si es que «ellos quisieran de verdad combatir y evitar que llegue la cocaína» a EE.UU.

«Tienen un problema de ubicación de GPS, están donde no deberían estar, tienen que calibrar el GPS e irse para el Pacífico si no quieren que llegue la cocaína a los Estados Unidos», expresó.

A su juicio, se trata también de un plan para «pretender justificar una agresión armada» y «una intervención» para, además, «hacerse de las grandes riquezas materiales que tiene Venezuela», entre las que destacó petróleo, gas y oro, que han sido, agregó, «amplia e históricamente deseadas por centros de poder hegemónicos».

El domingo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció un «refuerzo especial» de la presencia militar en cinco regiones del país, ubicadas, según explicó, en la fachada caribeña y la atlántica del país.EFE

