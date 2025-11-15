Venezuela se basta con el primer gol de Jesús Ramírez

Redacción Deportes, 14 nov (EFE).- La selección de Venezuela ha olvidado rápido la eliminación del Mundial de 2026 y el golpe de timón dado para encontrar la renovación de cara a las eliminatorias del torneo de 2030 ha producido este viernes buenas sensaciones al derrotar por 1-0 a la de Australia con un gol de Jesús Ramírez.

El delantero de 27 años, que milita en el Clube Desportivo Nacional portugués, capturó sin marca por el centro del área de los Socceroos un centro desde la banda derecha del punta del Cincinnati Ender Echenique.

La veloz maniobra comenzó desde el fondo con un pase profundo del centrocampista del Austin Daniel Pereira, Su lanzamiento activó la corrida de Echenique por la banda y un pase al centro del área que capturó Ramírez antes de caer al césped.

Fue el primer gol con la selección venezolana anotado por el jugador nacido en Tovar (Mérida).

El partido amistoso jugado en el Shell Energy de Houston marcó el comienzo del trabajo interino en el banquillo de la Vinotinto del exfutbolista Fernando Aristeguieta.

Como ocurrió en el amistoso perdido por la mínima el 10 de octubre ante Argentina, hoy los venezolanos mostraron una actitud opuesta a la cauta inculcada por el entrenador argentino Fernando Bocha’ Batista durante las pasadas eliminatorias sudamericanas del Mundial.

La selección venezolana parte de Houston con las buenas sensaciones de un juego ofensivo y de marca asfixiante, en tanto que la formación oceánica queda con el desafío de mejorar para enfrentar a Colombia el próximo martes.

Dani Pereira y Cristian Cásseres en el rol de enganches, el portero José Contreras, el lateral Luis Balbo, los extremos Gleiker Mendoza y Ender Echenique, así como Jesús Ramírez son algunas de las nuevos nombres que comienzan a ilusionar en el comienzo de la nueva era, y a la espera de la definición del nuevo seleccionador de Venezuela. EFE

