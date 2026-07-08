Venezuela se centra en la búsqueda de cuerpos cuando se cumplen dos semanas del terremoto

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Caracas, 8 jul (EFE).- La búsqueda de cuerpos y la retirada de escombros continúa este miércoles en Venezuela, cuando se cumplen dos semanas del terremoto que ha dejado, al menos, 3.685 muertos y 16.740 heridos, según el último balance del Gobierno.

También hoy termina el luto nacional decretado hace siete días por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en homenaje a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio de magnitud 7,2 y 7,5.

Entretanto, este miércoles se prevé una vigilia a las 16.00 hora local (20.00 GMT) en la plaza El Cónsul en La Guaira, el estado más devastado por los terremotos y que poco a poco retoma sus actividades con la reapertura de algunos pequeños comercios.

En este estado costero, el desastre generó aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros en las zonas más afectadas, según una evaluación preliminar del 29 de junio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

De este total, aproximadamente 915.000 toneladas corresponden a edificios dañados, mientras que 332.000 toneladas provienen de artículos domésticos y pertenencias de las personas, añadió el PNUD.

Los mayores volúmenes se concentran en las zonas de Catia La Mar, Caraballeda y Urimare, lo que las identifica como «áreas prioritarias para las labores de gestión de escombros», según dichas fuentes.

Varias organizaciones internacionales se mantienen en La Guaira y en las últimas horas llegó al país el secretario general adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher.

Fletcher, quien se reunió el martes con Delcy Rodríguez para la coordinación de la respuesta a las consecuencias de los terremotos, intervendrá este miércoles desde Caracas en una sesión informativa virtual a nivel ministerial sobre la respuesta humanitaria a la tragedia, los próximos pasos y lo que pueden hacer los Estados miembros de la ONU para ayudar.

Según Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, la visita de Fletcher durará cuatro días, durante los que tiene previsto reunirse con supervivientes y personal de primera línea que ha prestado asistencia, así como con altos cargos del Gobierno y personas que colaboran en labores de búsqueda y rescate.

Un total de 14.634 personas se encuentran alojadas en 87 campamentos transitorios que fueron habilitados temporalmente por el Gobierno de Venezuela, informó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, el martes. EFE

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