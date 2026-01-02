Venezuela se solidariza con Irán ante «narrativas de confrontación» de EE.UU.

Caracas, 2 ene (EFE).- Venezuela se solidarizó este viernes con Irán y expresó su «profunda preocupación» por las que señaló como «narrativas de confrontación» por parte de Estados Unidos en contra este país, donde ha habido protestas en los últimos seis días por la crisis económica y en rechazo a la República Islámica.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Irán con acudir al rescate de los ciudadanos que estos días se manifiestan en ese país si las autoridades de Teherán disparan contra ellos.

En un comunicado, el Ejecutivo venezolano pidió el cese de «las posturas injerencistas que comprometen la estabilidad regional», y advirtió que el «uso de un lenguaje de fuerza se aparta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas».

«Tales pronunciamientos representan un riesgo para la paz internacional y dificultan la construcción de soluciones basadas en el respeto mutuo», expresó Caracas.

La Administración de Nicolás Maduro dijo observar «con preocupación cómo se pretende desestabilizar a Irán mediante el uso de plataformas digitales para fomentar el conflicto interno», una situación que, a su juicio, se agrava por «el impacto de las medidas coercitivas unilaterales que buscan la asfixia económica».

Para el país latinoamericano, el «único camino hacia la estabilidad duradera es el diálogo soberano y la diplomacia, sin interferencias extranjeras», por lo que exhortó a la comunidad internacional a «favorecer espacios de entendimiento donde se respete el derecho inalienable de Irán a resolver sus asuntos internos bajo el marco de su propia legalidad y autonomía».

Este viernes, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dijo que Trump «debe saber que la interferencia de Estados Unidos en este asunto interno significaría desestabilizar toda la región y destruir los intereses» de la nación norteamericana.

Según la ONG opositora iraní Hrana, que tiene sede en EE.UU., durante los primeros cinco días de protestas, que comenzaron el domingo pasado, han muerto siete personas, otras 33 han resultado heridas y más de un centenar han sido detenidas.

Aunque el detonante de las protestas en Irán fue el deterioro de la situación económica, las manifestaciones han tomado un tono político, con consignas contra la República Islámica.EFE

