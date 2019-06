El pasado mes de enero, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino del país. Medio centenar de países, incluido Estados Unidos, lo reconocieron como tal. No fue el caso de Suiza.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

“Embajada” de Guaidó en restaurante de Ginebra 06 de junio de 2019 - 14:47 La crisis política de Venezuela también repercute en Suiza. La oposición al Gobierno de Nicolás Maduro estableció una “embajada” en un pequeño restaurante venezolano de Ginebra. El establecimiento se ha convertido en el principal punto de encuentro de los seguidores del autoproclamado presidente Juan Guaidó. Maria Alejandra Aristeguieta, exdiplomática de las Naciones Unidas, representa a Guaidó en Suiza y, desde el restaurante busca establecer el mayor número posible de contactos con las autoridades helvéticas. + “No ha habido contacto entre Guaidó y el presidente de Suiza” Aristeguieta asegura que hay parcialidad en los servicios consulares venezolanos, equipamiento básico insuficiente y que es escasa la atención a las peticiones oficiales de los partidarios de la oposición. El embajador de Venezuela ante Suiza, César Méndez, rechaza las acusaciones. “Tratamos todas las solicitudes de la misma manera y todos los venezolanos sin excepción son bienvenidos. Por supuesto, a veces tenemos problemas de suministro y hay que adaptar los procedimientos, pero tanto el consulado como la embajada son funcionales”. El pasado mes de enero, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino del país. Medio centenar de países, incluido Estados Unidos, lo reconocieron como tal. No fue el caso de Suiza. El embajador de Suiza ante Venezuela, Didier Chassot, presentó sus cartas credenciales al presidente Maduro en mayo pasado. Berna y Caracas mantienen conversaciones sobre un nuevo rol de Suiza como potencia protectora: Estados Unidos solicitó a la Confederación que representara sus intereses en el país sudamericano y Venezuela debe pronunciarse al respecto.