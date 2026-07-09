Venezuela suma 3.811 muertes tras dos semanas de los sismos y esboza su plan de vivienda

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Caracas, 8 jul (EFE).- Venezuela suma hasta este miércoles 3.811 muertes por los devastadores terremotos de hace dos semanas y ha empezado a esbozar un plan de vivienda para las más de 17.900 personas que perdieron sus casas.

Según el balance oficial, la cifra de heridos se mantuvo en 16.740 y la de rescatados sigue, desde el pasado jueves, en 6.462.

Construcción de casas

El plan del Gobierno, apoyado por Naciones Unidas, es llevar al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional, dijo en una entrevista con EFE el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, quien aseguró que la organización multilateral ya está «recaudando dinero» para su puesta en marcha.

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que ya están ubicando, con un grupo de expertos, los espacios donde tienen previsto construir «ciudades antisísmicas» y convocó a empresas nacionales y extranjeras para una construcción «agresiva y rápida» de viviendas.

Fin de sanciones

Fletcher también dijo a EFE que las sanciones a Venezuela se deben flexibilizar para que no afecten a la llegada de ayuda y los planes de recuperación tras el doble terremoto que, consideró, va a provocar una «situación económica muy difícil» que restará «varios puntos al PIB» nacional.

Por su parte, la mandataria exigió nuevamente el cese de las sanciones, dijo que envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro «retenido» en el Banco de Inglaterra e informó de una llamada el martes con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para la liberación de «recursos bloqueados».

Reunión con autoridades estadounidenses

Rodríguez recibió al subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, Luke Lindberg, con el fin de «coordinar esfuerzos para la atención» de los afectados y revisar «los avances en la gestión de asistencia humanitaria», según Caracas.

El Departamento de Estado informó este miércoles que su país ha destinado hasta la fecha más de 386 millones de dólares en ayuda humanitaria para atender a los afectados, lo que incluye atención médica de emergencia, alimentos, agua potable, saneamiento, refugios temporales, protección y apoyo logístico para los damnificados.

Hallan el cuerpo sin vida de un niño argentino-venezolano

Lucas Gámez, un niño de nueve años que era buscado desde hace dos semanas tras los terremotos, fue hallado sin vida este miércoles entre los escombros de un edificio de La Guaira, la región devastada, según confirmó a EFE la Cancillería argentina.

Gámez, hijo de padres venezolanos pero nacido en Argentina, fue hallado por un grupo de rescatistas brasileños que trabajaban en la zona donde se derrumbó el edificio en el que se encontraba al momento de los terremotos.

Rescatistas de la UE y México, condecorados

Rodríguez condecoró a rescatistas de la Unión Europea (UE) y del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México que participaron en las labores de salvamento.

La mandataria, acompañada por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el canciller venezolano, Yván Gil, entregó la medalla Héroes de Venezuela a los rescatistas.

Reabren comerciantes en La Guaira

En Caraballeda, La Guaira, solo tres negocios han retomado la actividad tras el doble terremoto: una panadería, una pollería y la tienda de víveres de Alexander Pérez, según este comerciante que ha perdido otra tienda que tenía en la zona cero de los sismos.

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) advierte de que no hay un censo real de los comercios afectados por los terremotos, pero estima que más de 250 pequeños y medianos comercios en La Guaira se vieron afectados, bien sea por pérdida total o parcial. EFE

csm/jrh

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