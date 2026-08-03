Venezuela supera las 6.000 muertes por los dos terremotos del 24 de junio

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Caracas, 3 ago (EFE).- El número de muertos en Venezuela por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio alcanzó los 6.125, tras sumar otros 579 fallecidos con respecto al balance anterior, según cifras publicadas este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Las autoridades no actualizaban ese número desde el pasado 24 de julio, cuando se cumplió un mes de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte del país.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 60.992 personas han sido atendidas en hospitales.

El nuevo balance tiene un diseño distinto a los anteriores y excluye cifras como la de heridos, damnificados y edificios colapsados e incluye otras como la de viviendas entregadas, que son 287.

El «boletín informativo semanal» correspondiente a la «etapa de reconstrucción» señala también que 43.679 viviendas han sido evaluadas y que, de un total de 41.624, hay 9.866 «restringidas» y 6.433 en «alto riesgo».

En cambio, 25.325 de las viviendas afectadas son habitables, aseguró Rodríguez.

Además, 346.755 toneladas de escombros han sido recogidos, según el balance.

La ONG venezolana Provea exigió este lunes al Gobierno actualizar la cifra de fallecidos y la de desaparecidos, esta última congelada desde el 25 de junio, cuando las autoridades informaron de 157 personas sin localizar.

Iniciativas ciudadanas como ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’ han denunciado más de 29.000 personas en paradero desconocido y, según Provea, no hay «un registro público que respalde».

El Gobierno y un grupo opositor, que comenzaron el sábado un proceso de diálogo impulsado por Estados Unidos para una transición, se comprometieron a abordar esta semana en una reunión en Caracas la atención a las víctimas de los sismos, así como temas relacionados con la democracia y las garantías políticas.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país petrolero durante la próxima década. EFE

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