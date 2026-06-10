Venezuela tiene 1,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes a mitad de 2026, dice ministro

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Caracas, 10 jun (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que en lo que va de año su país registra una tasa de 1,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un indicador que ha venido en descenso durante al menos el último quinquenio, según datos del propio Gobierno.

«Nosotros no negamos que existan problemas, pero hoy día, a esta fecha, de este año, Venezuela (…) tiene 1,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes», declaró Cabello durante un acto con motivo de la «gran» consulta sobre la reforma del sistema de justicia propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El pasado 15 de enero, la mandataria encargada aseguró que su país tuvo una tasa de 3 homicidios por cada 100.000 habitantes durante 2025, por debajo de los 4,1 casos registrados por las autoridades en 2024.

La mandataria ofreció el dato durante el informe anual del Gobierno correspondiente a 2025 que presentó en enero pasado ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en nombre de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos durante un ataque militar el día 3 de ese mismo mes en Caracas.

Venezuela registró altos picos de violencia en la década pasada, cuando llegó a tener una tasa de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes o a contabilizar cerca de 30.000 muertes violentas en un año, según los reportes ofrecidos por ONG. Sin embargo, la situación empezó a mejorar en el último quinquenio, según las autoridades. EFE

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