Venezuela tilda de «fake» noticia sobre cooperación con Trump antes de captura de Maduro

2 minutos

Caracas, 22 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela calificó este jueves de «fake» la información publicada por el diario británico ‘The Guardian’ que asegura que la presidenta encargada Delcy Rodríguez garantizó a la Administración de Donald Trump su cooperación antes de la captura del mandatario Nicolás Maduro por tropas estadounidenses.

En el perfil oficial en X de Miraflores -sede del Gobierno venezolano- se compartió una imagen con el titular del diario británico con un letrero rojo que dice «fake», sin añadir más comentarios al respecto.

‘The Guardian’ indicó que obtuvo esta información de cuatro fuentes distintas que precisaron que la presidenta encargada y su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, no participaron activamente en la operación de captura de Maduro por parte de tropas estadounidenses el pasado 3 de enero, pero que, dijo, habían asegurado al Gobierno de EE.UU. a través de intermediarios que cooperarían con ellos para el día siguiente.

Delcy, que ejercía como vicepresidenta con Maduro al frente del Ejecutivo, juró como presidenta enecargada dos días después de la captura del mandatario, tras una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Las fuentes del ‘Guardian’ aseguran que hubo representantes del Gobierno de Catar involucrados en las negociaciones de los Rodríguez con Estados Unidos.

Según la versión del rotativo, esos contactos llevaban realizándose desde el otoño, y se intensificaron tras una comunicación telefónica en noviembre entre Trump y Maduro que resultó infructuosa para lograr su abandono voluntario del poder. EFE

sc/bam/gad