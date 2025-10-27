Venezuela valora que Lula se ofrezca como mediador entre Caracas y Washington

Caracas, 27 oct (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, valoró este lunes que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, «se preocupe» ante la escalada de tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos cerca de la nación caribeña y que se haya ofrecido como mediador entre Venezuela y EE.UU.

El funcionario chavista dijo que «está bien» y «es lógico» que el presidente brasileño «tenga preocupación», ya que, según el ministro, quien «crea que un conflicto con Venezuela se limita solo a Venezuela no está leyendo bien la historia real», expresó Cabello en la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En ese sentido, advirtió que «meterse con Venezuela» puede «ser una lucha continental y más allá».

El domingo, Lula se ofreció para actuar como interlocutor en la crisis entre EE.UU. y Venezuela, según informó el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, tras la reunión que sostuvo el gobernante brasileño con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Malasia.

Este lunes, Lula insistió en que «si EE.UU. necesita el apoyo de Brasil para abordar el problema de Venezuela», el gigante suramericano está dispuesto a ayudar para «mantener la paz» en la región.

EE.UU., con el argumento de combatir el narcotráfico, mantiene desplegado en el mar Caribe activos militares al que se prevé se sume en los próximos días el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense.

El Gobierno venezolano denuncia que se trata de una «amenaza» contra su soberanía para propiciar un «cambio de régimen».EFE

