Venezuela y Colombia ganan en el 4×400, tras los oros individuales de Padrino y Licona

2 minutos

Lima, 4 dic (EFE).- Venezuela y Colombia sumaron este jueves nuevos oros en las pruebas de relevos 4×400 metros de los XX Juegos Bolivarianos tras haber ganado el miércoles sendos oros en los 400 metros individuales con las actuaciones del venezolano Kelvis José Padrino y de la colombiana Lina Licona, quienes sumaron así dos medallas doradas en estos Juegos.

El equipo venezolano, formado por Axel José Gómez, Javier Emanuel Gómez, José Antonio Maita, además de por Padrino, finalizó en primer lugar con un tiempo de 3 minutos y 4 segundos; seguido de Ecuador, con una marca de 3 minutos, 6 segundos y 7 centésimas; y de la República Dominicana, bronce con 3 minutos, 6 segundos y 52 centésimas.

En la modalidad femenina sucedió la misma historia con el equipo colombiano que integran Karla Andrea Vélez y María Alejandra Rocha y Paola Andrea Loboa, además de por Licona, quienes se subieron a lo más alto del podio con un tiempo de 3 minutos, 34 segundos y 10 centésimas.

En segundo lugar finalizó el equipo dominicano, que se colgó la medalla de plata con una marca de 3 minutos, 37 segundos y 56 centésimas, mientras que el cuarteto venezolano obtuvo el bronce con un tiempo de 3 minutos, 39 segundos y 78 centésimas.

Hasta este jueves, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 294 metales, de los cuales 119 son oros; le sigue Venezuela con 251 medallas, de ellas 87 oros; y Perú, con 205 preseas, entre ellas 59 oros.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en las ciudades peruanas de Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028. EFE

