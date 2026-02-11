Venezuela y EE.UU. establecen «asociación productiva a largo tiempo» en materia energética

Caracas, 11 feb (EFE).- Venezuela y Estados Unidos establecieron este miércoles una «asociación productiva a largo tiempo» en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, anunció la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, tras sostener una reunión privada en Caracas. EFE

