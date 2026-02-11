The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Venezuela y EE.UU. establecen «asociación productiva a largo tiempo» en materia energética

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 11 feb (EFE).- Venezuela y Estados Unidos establecieron este miércoles una «asociación productiva a largo tiempo» en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, anunció la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, tras sostener una reunión privada en Caracas. EFE

csm/bam/gad

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR