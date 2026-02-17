Venezuela y Egipto se plantean seguir fortaleciendo «una amplia agenda de cooperación»

2 minutos

Caracas, 17 feb (EFE).- El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, y su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, coincidieron este martes, durante una llamada telefónica, en la «importancia de seguir fortaleciendo una amplia agenda de cooperación» entre sus países, según el canciller de la nación suramericana.

«Reafirmamos los lazos de amistad y la sólida relación bilateral que el año pasado llegó a su 75 aniversario, hito que celebramos por todo lo alto», dijo Gil en redes sociales.

Señaló que, durante la llamada, también expresaron su disposición a «construir nuevos caminos» que acerquen a sus países y «propicien un mayor entendimiento y beneficios mutuos».

«En nombre del Gobierno bolivariano, expresamos nuestro agradecimiento por la plena solidaridad y el respaldo de Egipto hacia el pueblo venezolano», agregó Gil.

Caracas y El Cairo establecieron relaciones diplomáticas el 15 de noviembre de 1950, lo que el Gobierno venezolano señala como el comienzo de «un proceso de acercamiento bilateral que ha permitido el desarrollo de sólidos vínculos de amistad, respeto y cooperación, logrando establecer un marco de fraternidad y armonía».

Según la Cancillería venezolana, Egipto defiende una «política de respeto al derecho internacional» y «de no injerencia en los asuntos internos de los Estados», y rechaza «el uso de la fuerza o la amenaza».

Venezuela vive hoy niveles inéditos de incertidumbre, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro el pasado enero en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones aledañas. EFE

csm/sbb