Venezuela y Grecia planean una visita a Caracas de empresarios interesados en energía

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Caracas, 17 jun (EFE).- Venezuela y Grecia planean una visita a Caracas de una misión de empresarios griegos interesados en explorar oportunidades de inversión en energía y gestión de residuos, dijo este miércoles a EFE el vicecanciller para Europa y América del Norte del país suramericano, Oliver Blanco, tras una reunión con el encargado de negocios heleno, Stavros Kyrimis.

La organización de esta visita, cuya fecha aún no está definida, forma parte de la agenda de trabajo bilateral que ambos acordaron construir «mediante pasos que consoliden la cooperación económica a través de inversiones estratégicas», según Blanco.

La agenda también priorizará un «fuerte intercambio» en las áreas de educación y cultura, consideradas fundamentales por ambas delegaciones.

Un total de 13 universidades venezolanas ya cuentan con el reconocimiento oficial de las autoridades de Grecia, lo que «abre formalmente las puertas para que estudiantes locales participen en el prestigioso programa europeo Erasmus+, así como en concursos y misiones académicas de intercambio internacional», señaló el vicecanciller.

El Gobierno de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de Estados Unidos, ha abierto sectores estratégicos de su país como el petrolero, el minero y el eléctrico a la inversión privada y extranjera, tras años de control estatal, en medio de los estrechos acercamientos con Washington.

La apertura del país suramericano ya ha dado resultados como la firma de diferentes tipos de acuerdos con varias multinacionales, entre ellas la española Repsol, la italiana Eni, la británica Shell y las estadounidenses Chevron, Heeney Capital y General Electric (GE) Vernova, así como la de origen argentino IMPSA, en distintas áreas.

Además, el pasado abril, Rodríguez informó de encuentros con representantes de empresas como las estadounidenses ConocoPhillips y ExxonMobil, además de conversaciones con Siemens.

La mandataria también viajó recientemente a la India y Turquía con una agenda enfocada, sobre todo, en la energía. EFE

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