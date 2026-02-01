Venezuela y República Dominicana acuerdan reactivar servicios consulares y conexión aérea

1 minuto

Caracas, 1 feb (EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este domingo de que acordó con República Dominicana reactivar los servicios consulares, así como la conexión aérea entre ambos países, después de que en julio de 2024 Caracas rompiera relaciones con la isla, ue había cuestionado el resultado de las presidenciales en las que se proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

La Cancillería venezolana indicó que «en los próximos días» se reactivarán los servicios consulares luego de un «trabajo conjunto» entre ambos países, indicó un comunicado. EFE

