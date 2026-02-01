Venezuela y República Dominicana acuerdan reactivar servicios consulares y conexión aérea

Caracas, 1 feb (EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este domingo que acordó con República Dominicana reactivar los servicios consulares, así como la conexión aérea entre ambos países, luego de que en julio de 2024 el país suramericano rompiera relaciones con la isla porque esta cuestionó el resultado de las presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana indicó que «en los próximos días» se reactivarán los servicios consulares luego de un «trabajo conjunto» entre ambos países. EFE

