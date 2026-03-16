Venezuela y Túnez coinciden en la importancia de ampliar colaboración en sector energético

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Caracas, 16 mar (EFE).- Venezuela y Túnez coincidieron en la importancia de ampliar su colaboración en los sectores energético, agrícola y educativo, informó este lunes el canciller venezolano, Yván Gil, quien conversó por teléfono con su homólogo tunecino, Mohamed Ali Nafti.

En una publicación en sus redes sociales, Gil indicó que también destacaron la «disposición mutua para fortalecer aún más la cooperación en las áreas política, social y económica, con especial énfasis en el intercambio comercial» en el marco del 61 aniversario del establecimiento de sus relaciones.

Asimismo, el canciller venezolano subrayó que en la conversación abordaron su «postura conjunta» en apoyo a la «causa palestina» y mencionaron la necesidad de «promover el respeto a la Carta de la ONU» a través de la diplomacia y el diálogo como «los únicos caminos para avanzar hacia la paz, la prosperidad y la igualdad».

La semana pasada, el Gobierno de Venezuela conversó con Alemania sobre oportunidades de cooperación en áreas como energía, cultura y turismo, informó el viernes el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

En una publicación en X, Blanco indicó entonces que se reunió con el embajador de Alemania en Venezuela, Volker Pellet, quien expresó «interés en las Zonas Económicas Especiales como eje estratégico para el desarrollo y la diversificación productiva» del país suramericano.

El viceministro, quien no dio más detalles sobre este encuentro, se ha reunido en las últimas semanas con el representante en Venezuela de España, Polonia, Países Bajos y otros países. EFE

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