Venta de ‘piratería’ del Mundial en Ciudad de México superará los 23 millones de dólares

2 minutos

Ciudad de México, 2 jun (EFE).- La venta de artículos «piratas» (falsificados) por la Copa del Mundo de fútbol 2026 superará los 400 millones de pesos (unos 23 millones de dólares), además de una afectación a la recaudación del IVA de más de 64 millones de pesos (unos 3,7 millones de dólares), explicó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México

En un comunicado, el organismo empresarial estimó que el mercado de ‘clones’ (especialmente camisetas, balones, estampas y trofeos, entre otros) crecerá exponencialmente, y la venta de este tipo de mercancías escalará hasta el 25 % de los ingresos obtenidos por el comercio informal e ilegal en el Centro Histórico de la capital.

«Calculamos que su impacto sobre las marcas registradas y el comercio legal supere los 400 millones de pesos (23,1 millones de dólares), afectando la recaudación de impuestos como el IVA en más de 64 millones de pesos (3,7 millones de dólares), únicamente en la capital», destacó el presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez.

El dirigente reconoció las acciones emprendidas y el compromiso de las autoridades en contra de la ‘piratería’, lo que llevó al aseguramiento de más de 80.000 productos apócrifos de la FIFA y marcas deportivas en bodegas del Centro Histórico, con un valor estimado en 15,3 millones de pesos (unos 885.000 dólares), tan solo en una operativo de decomiso.

Y aceptó que la venta ilegal de productos relacionados con el Mundial «rebasa el perímetro del Centro Histórico y no se circunscribe solamente a ese espacio de la capital», esto debido a la proliferación de locales dedicados a la venta de productos de origen asiático en diversas zonas de la ciudad.

A estas estimaciones, dijo Gutiérrez, se tiene que «agregar el monto de la venta de productos a través de la red de tianguis (mercados callejeros) en la zona metropolitana de la Ciudad de México», cifra que es difícil calcular debido a la pulverización de este tipo de actividad comercial.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades para combatir la piratería de ropa y marcas deportivas previo al Mundial, que iniciará el 11 de junio, la Canaco CDMX, consideró como necesaria una «estrategia de contención más fuerte para evitar que el mercado ilegal capture la demanda generada por el torneo». EFE

jmrg