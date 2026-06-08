Ventaja de Fujimori sobre Sánchez en Perú se reduce a 0,17 % tras cómputo de 93 % de actas

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Lima, 8 jun (EFE).- La ventaja de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez se redujo a 0,17 puntos porcentuales, tras el cómputo del 93 % de las actas de votación de la segunda vuelta presidencial en Perú, al registrar el 50,08 % de votos, frente al 49,91 % del postulante de Juntos por el Perú, de acuerdo al último reporte oficial publicado este lunes.

La candidata de Fuerza Popular ha recibido 8.750.166 votos y Sánchez obtiene 8.719.223 votos, lo cual se traduce en 30.943 votos a favor de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en su cuarta postulación a la presidencia de Perú.

Hasta el 93 % del cómputo de actas, existen 1.512 impugnadas que han sido enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para resolver las quejas presentadas en los centros de votación, de un total de 92.766 actas de votación a nivel nacional.

Asimismo, hay 4.954 actas pendientes de ser contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que equivale al 5,3 % del total y suele corresponder a la votación en el extranjero y en zonas apartadas del territorio peruano, como la Amazonía.

De otro lado, dos proyecciones publicadas en la noche del domingo vaticinan que la diferencia entre ambos candidatos se reducirá a niveles mínimos a medida que avance el escrutinio, con la posibilidad de que Sánchez adelante incluso a Fujimori.

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1,9 %, otorgó un 50,3 % a Sánchez, contra un 49,7 % a Fujimori.

Mientras, otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional, con un margen de error de 1 %, señaló que Sánchez recibió un 50,14 % y Fujimori un 49,86 %.

Al conocer estos resultados, Sánchez salió a un balcón de la emblemática Plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, para asegurar ante sus seguidores que «este es el día de la recuperación de la democracia» y consideró que es «el momento de la defensa del voto», por lo que pidió a sus delegados «exigir el respeto al resultado electoral y la voluntad del pueblo».

Por su parte, Fujimori afirmó que «hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlo», al subrayar que se trata de un empate técnico por resolver en las próximas horas.EFE

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