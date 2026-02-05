Ventura, una ambición desmedida para «sacudir» la democracia portuguesa

Laia Mataix Gómez

Lisboa, 5 feb (EFE).- La ambición del líder de ultraderecha André Ventura es ilimitada y ahora podría estar a las puertas de consumar con éxito su proyecto político personal si logra llegar a la Presidencia de Portugal, desde donde le gustaría «sacudir», como él mismo ha dicho, el sistema democrático salido de la Revolución de los Claveles.

Ventura, presidente de Chega, un partido que creó en 2019 y que siete años después es la segunda fuerza política en el Parlamento luso, intentó ser autor de éxito e incluso presidente del Benfica antes de iniciar su carrera política, que ahora lo lleva a querer ser el nuevo inquilino del Palácio de Belém.

Para lograr este propósito, algo que según las encuestas no sucederá, ya que auguran una victoria amplia de su oponente, el exministro socialista António José Seguro, ha mantenido el discurso que hasta ahora le ha funcionado: victimizarse por una supuesta ofensiva en su contra, así como presentarse como el único capaz de «salvar» y «defender» al pueblo portugués.

Según dijo en el único debate en el que ambos candidatos se enfrentaron, estos comicios van de «cancelarlo» a él mismo y a su proyecto «de cambio y ruptura con el sistema».

Pese a su afán presidencial, lo que Ventura siempre ha querido, desde que fundó Chega, es ser primer ministro; jefe de un Gobierno que reconfigure completamente el sistema democrático luso con un componente autoritario, describió en una entrevista con EFE el periodista Miguel Carvalho, quien ha pasado años investigando la formación de extrema derecha y acaba de publicar el libro ‘Por dentro de Chega’.

De hecho, en la campaña hacia la Presidencia ha sido habitual escucharle hablar de una «cuarta república», un concepto que «tiene muy poco de democrático», en palabras del experto, y ha defendido de forma indirecta la dictadura de António de Oliveira Salazar.

Ahora bien, si logra ser presidente, tratará de alcanzar su cometido desde Belém: «Quienes lo conocen personalmente, quienes han observado todas sus prácticas a lo largo de estos años, saben que no resistirá la tentación de controlar Chega (la oposición) y el Gobierno desde el poder», agregó Carvalho.

En estos años ocupando el espacio político, donde ha protagonizado numerosas polémicas por su discurso racista y xenófobo, Ventura ha logrado algo que, según Carvalho, no desaparecerá en caso de que Chega acabe perdiendo fuerza: el ‘Ventura Country’, al estilo del ‘Trump Country’ en Estados Unidos, que seguirá a su «mesías».

El culto a la personalidad en el que se ha basado su formación desde el inicio ha llevado a que actualmente no tenga órganos internos. Chega es Ventura.

Y si llega a la Presidencia, cabría la posibilidad de que ocupe ambos cargos, presidente de Portugal y de Chega, pues no ha nombrado a ningún sucesor, un escenario que no ha acontecido anteriormente en el país, que el jefe de Estado, al que se le atribuye una función de árbitro y fiscalizador de la escena política, dirija al mismo tiempo un partido.

Aunque no logré triunfar en las urnas este domingo, Ventura no tiene mucho que perder: seguirá siendo el líder de la oposición en el Parlamento durante los próximos tres años y medio, pese a que este escenario constataría que no ha logrado convencer a los votantes de centro y erigirse como el candidato de la derecha.

En los últimos días han sido múltiples las personalidades de todo el espectro político, incluidos conservadores y centristas, que han mostrado su apoyo a Seguro, lo que ha sido interpretado por Ventura no como votos en su contra, más que a favor del exiministro socialista. EFE

