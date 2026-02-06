Ventura cierra su campaña con reparto de ayuda en zona afectada por temporal en Portugal

2 minutos

Alcácer do Sal (Portugal), 6 feb (EFE).- El líder de ultraderecha André Ventura cerró este viernes su campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Portugal con un reparto de ayuda en Alcácer do Sal, una de las localidades más afectadas por el temporal Leonardo, donde afirmó que quiere estar al lado de la gente, frente a las críticas por llevar a cabo esta acción.

Vestido de traje y con abrigo beis, Ventura llegó a un almacén de reparto en Alcácer do Sal, en Setúbal, al sur de Lisboa, después de que cayera un gran diluvio que embarró el acceso al lugar.

Allí habló con voluntarios y ayudó a descargar ayuda de varios vehículos para introducirla en el almacén.

Destacó que es «importante e incluso simbólico» que el último día de su campaña se haya centrado en esta zona, «que fue la más flagelada, la más afectada de todo el país (por la tormenta Leonardo), pero sobre todo para traer ayuda».

El presidente del partido de ultraderecha Chega consideró que todo funciona mejor cuando se da visibilidad en este tipo de acciones: «Una señora nos estaba diciendo que están recibiendo ayuda de todo el país», dijo.

Frente a las críticas por convertir un reparto de asistencia en un acto de campaña electoral, apuntó que va a seguir haciendo este tipo de acciones tanto si hay periodistas a los que no les guste como si son políticos.

«Nuestro deber es estar al lado de las personas», zanjó Ventura, quien advirtió de que mañana sábado las condiciones meteorológicas van a empeorar ante la llegada de la tempestad Marta.

Después de esta distribución de ayuda en Alcácer do Sal, Ventura tiene previsto estar noche con los bomberos zapadores de Camarate, en las afueras de Lisboa.

Portugal acude el domingo a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para elegir al sucesor del conservador Marcelo Rebelo de Sousa, con Ventura y el exministro socialista António José Seguro como candidatos.

Según el estudio del Centro de Estudios y Sondeos de Opinión (Cesop) de la Universidade Católica Portuguesa, publicado el martes por la cadena pública RTP, la emisora de radio Antena 1 y el diario Público, Seguro tendría una victoria holgada.

El análisis indica que el exsecretario general del Partido Socialista lograría el 67 % de la intención de voto, frente al 33 % de Ventura.

Seguro ganó la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 18 de enero, con 1.755.563 sufragios (31,11 %), seguido de Ventura que logró 1.327.021 (23,52 %). EFE

ssa/psh

(foto)(vídeo)