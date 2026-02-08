Ventura tras su derrota: Lideramos la derecha en Portugal y vamos a gobernar pronto

Lisboa, 8 feb (EFE).- El dirigente de ultraderecha André Ventura, derrotado este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, afirmó que, pese a ese resultado, los números muestran que lideran la derecha en el país y prometió que va a gobernar pronto.

«Creo que el mensaje de los portugueses fue claro. Lideramos la derecha en Portugal, lideramos el espacio de la derecha en Portugal y vamos a gobernar pronto este país», dijo Ventura a sus seguidores en Lisboa. EFE

