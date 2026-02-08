Ventura tras su derrota: Lideramos la derecha en Portugal y vamos a gobernar pronto

2 minutos

Lisboa, 8 feb (EFE).- El dirigente de ultraderecha André Ventura, derrotado este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, afirmó que, pese a ese resultado, los números muestran que lidera la derecha en el país y prometió que va a gobernarlo pronto.

«Creo que el mensaje de los portugueses fue claro. Lideramos la derecha en Portugal, lideramos el espacio de la derecha en Portugal y vamos a gobernar pronto este país», dijo Ventura a sus seguidores en Lisboa.

Reconoció que hoy no venció y que esto debe significar que hay que hacer más y trabajar más «para convencer a todos del cambio que hace falta».

Aun así, «sin vencer, este movimiento, este partido, esta fuerza tuvo el mejor resultado de siempre en su historia», en referencia su formación política, Chega.

Aseguró que en estas presidenciales ha superado el porcentaje que obtuvo la coalición de centroderecha Alianza Demócrata (AD) del primer ministro Luís Montegro en las legislativas de mayo pasado.

AD obtuvo en esa votación el 31,31 % de los sufragios (más de 1,9 millones de votos) mientras que Ventura ha logrado en la segunda vuelta de las presidenciales el 33,18 % (más de 1,7 millones de sufragios).

El presidente de Chega celebró que ha tenido 300.000 votos más que los que obtuvo su partido en las parlamentarias de mayo, cuando recibió más de 1,4 millones de votos.

El ultraderechista explicó que felicitó a su adversario en las presidenciales y ganador, el exministro socialista António José Seguro, para felicitarle y desearle «un gran mandato».

«El éxito de António José Seguro al frente de Portugal será el éxito de todos y tuve la oportunidad de transmitírselo», dijo.

También mencionó la llamada que tuvo este domingo con el presidente saliente, António Rebelo de Sousa, quien le felicitó por el resultado, su campaña y el camino recorrido.

«A los dos les he deseado una transición de poder en Portugal que permita la consolidación de nuestra democracia y, sobre todo, un camino que creo que todos quieren de desarrollo y prosperidad», remarcó.

Con el 99,20 % de los votos escrutados, Seguro, que fue secretario general del Partido Socialista entre 2011 y 2014, ha obtenido el 66,82 % de los sufragios este domingo, frente a Ventura, que ha logrado el 33,18 %. EFE

ssa/seo