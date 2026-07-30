Veolia consigue contrato para modernizar la infraestructura hídrica de Cúcuta (Colombia)

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París, 30 jul (EFE).- La compañía francesa Veolia anunció este jueves que ha conseguido un contrato para modernizar la infraestructura de agua y saneamiento de la ciudad colombiana de Cúcuta, lo que incluye «mejorar la resiliencia de los servicios esenciales y fortalecer la seguridad ambiental».

En un comunicado, la compañía francesa de servicios medioambientales precisó que el contrato suscrito con esa ciudad de 886.000 habitantes para un periodo de 20 años, que entró en vigor el pasado 2 de julio, le representará unos ingresos anuales de aproximadamente 100 millones de euros.

Esa «nueva alianza de largo plazo», que según quiso subrayar se ha consumado «tras más de 20 años de exitosas operaciones de gestión de residuos» en la que es una de las mayores urbes colombianas, incluye «un ambicioso programa de inversión».

En concreto, eso significa «fortalecer la infraestructura hídrica de la ciudad mediante la garantía del suministro, la ampliación de la capacidad de almacenamiento, la modernización de las plantas de tratamiento, la renovación de las redes de distribución, la reducción de fugas y la mejora de los sistemas de saneamiento».

En el caso de las fugas, el objetivo es bajar del 42 % actual a «menos del 30 %» para acercarse así a los estándares de las principales empresas de servicios públicos de Latinoamérica.

Para eso se aplicarán tecnologías como el sistema He Tracer para la detección sistemática de fugas, la sectorialización hidráulica, el control dinámico de la presión, la renovación de la red, la reparación de fugas, la actualización catastral, el reemplazo de medidores y el control del fraude.

La consejera delegada de Veolia, Estelle Brachlianoff, subrayó que este contrato muestra «la confianza» puesta en su empresa para «atender las necesidades críticas de ciudades e industrias mediante soluciones ambientales innovadoras y resilientes».

Brachlianoff también hizo hincapié en que «Colombia es un mercado estratégico para el grupo en Latinoamérica».

Veolia opera en ese país desde hace 30 años y emplea allí a más de 7.800 trabajadores que dan servicios de agua a 2,7 millones de personas y de gestión de residuos a más de 5,3 millones. EFE

ac/mb