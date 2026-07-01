Ver un eclipse junto a astrofísicos: París ofrece una jornada con el ojo puesto en España

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Pol Lloberas Cardona

París, 1 jul (EFE).- La Ciudad de las Ciencias y la Industria de París presentó este miércoles su propuesta para seguir el eclipse solar del próximo 12 de agosto, que se verá como un eclipse total en el norte de la España peninsular, con una jornada de visionado junto a astrofísicos abierta al público.

«En París no se verá la fase total del eclipse. El mejor consejo que podemos dar es aprovechar este momento para hacer turismo en España, pero para aquellos que, por el contrario, decidan quedarse en París es una oportunidad estupenda», afirmó a EFE el director de mediación científica y educación de esta institución, Matteo Merzagora.

Aunque el eclipse tan solo será total en diferentes puntos de Siberia, Groenlandia, Islandia y España, este será superior al 90 % en París, por lo que esta institución plantea un programa con múltiples instrumentos de observación y mediadores que, según Merzagora, «estarán a la disposición del público para responder a todas sus preguntas».

A lo largo de la jornada del 12 de agosto habrá observaciones del sol previas al eclipse, así como talleres y conferencias con las que resolver dudas en torno al fenómeno, la observación del evento en sí y una posterior apreciación del cielo nocturno.

El astrofísico y encargado del planetario del recinto, Cyril Birnbaum, subrayó este miércoles que «un eclipse total en el continente europeo no es algo que ocurra a menudo» y apuntó que «el último se produjo el 11 de agosto de 1999».

Dada la singularidad del eclipse, la Ciudad también ofrecerá un programa de verano centrado en torno a la astronomía y se seguirán fenómenos astronómicos como el equinoccio de otoño.

Entre las actividades destaca una experiencia de Realidad Virtual inspirada en la Misión Artemis III, un proyecto de vuelo orbital que la agencia espacial estadounidense NASA prevé lanzar en 2027 para ultimar un alunizaje en 2028, disponible desde el próximo 8 de julio al 3 de enero de 2027.

Preparar el eclipse en España

Las coberturas totales del sol únicamente pueden apreciarse, dadas las características propias del fenómeno, en franjas de unos 300 kilómetros, conocidas como ‘bandas de centralidad’, que en el caso del 12 de agosto ofrecerán un visionado óptimo en zonas de España (en torno a Asturias, el norte de Castilla y León, Teruel y Mallorca).

Birnbaum alertó de que quienes se encuentren fuera de esta línea imaginaria y deseen ver el eclipse deberán protegerse con «gafas especiales para eclipses» o, de lo contrario, podrían sufrir quemaduras de retina con un efecto retardado de varios días, que son indoloras pero irreversibles.

«El eclipse es peligroso durante su parcialidad, es decir, cuando hay sol, la luna está al lado y uno va ocultando poco a poco al otro. En ese momento sigues recibiendo los rayos ultravioleta y ahí es donde radica el peligro del sol, porque el ojo acumula la luz directamente», detalló.

Para quienes no dispongan de dichas gafas de protección, el astrofísico recomendó hacer un «estenopo» con las manos, es decir, formar un pequeño agujero entre las palmas que deje entrever la luz del eclipse sobre una superficie plana.

Para quienes se encuentren en la banda de centralidad, Birnbaum no solo recomendó observar directamente el eclipse, sino que lo consideró «indispensable» para poder apreciar el fenómeno, que se estima que durará un máximo de un minuto y 48 segundos.

España volverá a experimentar un eclipse solar total el 2 de agosto de 2027, que será visible desde Ceuta y Melilla, la provincia de Cádiz, y las costas de Málaga, Granada y el sur de Almería.

Esa será la última oportunidad para apreciar el fenómeno en España hasta finales de siglo, en torno al 2082, cuando se prevé que la banda de centralidad atraviese partes de Francia. EFE

plc/ngp/acm

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