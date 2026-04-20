Verdes e izquierda europeos piden a la UE que suspenda el acuerdo de asociación con Israel

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Bruselas, 20 abr (EFE).- El Partido Verde Europeo y la Alianza de Izquierda Europea por los Pueblos y el Planeta (ELA) urgieron este lunes a los ministros de Exteriores de la Unión Europea a que suspendan el acuerdo de asociación del bloque comunitario con Israel, como reclama -entre otros países- España.

«La Unión Europea enfrenta una elección clara: actuar o ser cómplice. Continuar este acuerdo hace a la UE responsable por permitir que continúen las graves violaciones del derecho internacional», recalcó en un comunicado una de las presidentas del Partido Verde Europeo, Vula Tsetsi.

El otro presidente de la formación, Ciarán Cuffé, incidió en que la presión para tomar medidas contra Israel «está creciendo» en toda Europa, con el impulso de España, Irlanda y Eslovenia para suspender el acuerdo de asociación, pero también Francia y Suecia pidiendo «medidas más estrictas contra los asentamientos ilegales»

«La UE debe avanzar del debate a las decisiones: el respeto al derecho internacional no es opcional», añadió.

Por su parte, la ELA -partido europeo en el que se encaja Podemos- subrayó que la iniciativa ciudadana europea para reclamar la suspensión del acuerdo ha llegado en menos de tres meses al millón de firmas requerido para que Bruselas se pronuncie, lo que tildaron del «mandato democrático más ruidoso que la política exterior de la UE ha recibido en años».

«El 21 de abril se vuelven a reunir los ministros de Exteriores y una vez más se verán tentados de esconderse en la niebla procedimental y el despreocupado encogimiento de hombros que supone la aritmética de la mayoría cualificada o la unanimidad. Tenemos que ser claros: un nuevo Consejo sin actuar es un nuevo Consejo de complicidad con el genocidio», advirtió la ELA.

«Los ciudadanos europeos han hablado. Es el momento de que el Consejo de Exteriores escuche o de que admita que los valores europeos se detienen donde empieza la impunidad de Israel», añadió.

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, anunció este domingo que el martes España propondrá en Luxemburgo, donde se reúnen los ministros europeos de Exteriores, que la UE «rompa» su acuerdo de asociación con Israel ante «las violaciones de derechos humanos» del Gobierno de Benjamin Netanyahu. EFE

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