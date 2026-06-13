Veredicto de la afición en Nueva Jersey: Neymar siempre, aunque esté lesionado

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Carlos Meneses

Newark (EE.UU.), 13 jun (EFE).- No importa si está lesionado o no, la afición brasileña es unánime: Neymar tiene que estar en la selección, sí o sí, para su último baile en el Mundial 2026, que comienza este sábado para la Canarinha frente a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fue el gran debate antes, durante y después de la convocatoria del técnico Carlo Ancelotti. El 10 del Santos ha sido el absoluto protagonista mediático de la preparación de la Seleção en su camino hacia el sexto título mundial.

Y ha habido división de opiniones sobre la conveniencia de sumar al exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain (PSG), que encadena problemas físicos desde hace tres años e incluso llega a este Mundial con una lesión muscular de la que todavía se recupera.

Pero en los alrededores del MetLife, la hinchada ‘verdeamarela’ no tiene dudas.

¿Neymar, sí o no en la selección? Todos los consultados por EFE respondieron con un sí rotundo.

«Es el mejor, aunque esté lesionado»

Un grupo de amigos del ‘Movimiento Verdeamarelo’ responde con especial entusiasmo.

«Es el mejor jugador de la actualidad del fútbol brasileño, aunque esté lesionado», dice a EFE Fernando Pixote, que ha venido desde el sur de Brasil para acompañar al equipo de Ancelotti «hasta donde sea».

El grupo ha llegado con varias horas de antelación a las puertas del MetLife. Pretenden montar un ‘esquenta’, como se conocen en Brasil las fiestas que preceden a un gran evento. Una suerte de calentamiento previo al duelo con los Leones del Atlas que combina tambores con cánticos.

«Neymar jugando 15 o 20 minutos consigue cambiar un partido. Es esencial en esta selección», complementa Rodrigo Mendes, funcionario de 35 años, mientras muestra a la cámara el fondo de pantalla de su celular: una foto suya al lado de ‘Ney’.

Los que viven lejos de Brasil, también defienden al que es el máximo goleador histórico de la selección brasileña.

Ariadne Grecco es fisioterapeuta. Tiene 26 años, vive en Boston y ha venido al partido acompañada de su marido.

«Tiene mucha presencia. Es extremadamente necesario, aunque esté lesionado. Todo el país le está esperando; aunque sea por unos minutos, va a marcar la diferencia», opina.

Lesionado desde mediados de mayo

Neymar se lesionó el pasado 17 de mayo en un partido del ‘Brasileirão’. Fue convocado por Ancelotti un día después con base en un primer diagnóstico del Santos, que indicó que se trataba apenas de un edema.

Pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) le sometió a nuevas pruebas ya en la concentración y el problema era más grave de lo esperado: una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho. Tiempo de baja estimado: de dos a tres semanas.

El 10 se perderá el debut contra Marruecos de este sábado y ahora se espera que esté disponible para el segundo encuentro del Grupo C contra Haití, el próximo día 19, en Filadelfia.

Desde Mogi das Cruzes, la misma localidad donde nació Neymar, ha venido Filipe Rodrigues.

Poco le importa a este trabajador de una industria de vidrio el estado físico de su ídolo. Piensa que su mera presencia va a traer «seguridad» a la plantilla y «tranquilidad» a los jóvenes.

«Él todavía es decisivo», subraya su amigo Rafael Bissonho, analista de manutención de Río de Janeiro.

«Sí, ‘I love’ Neymar. Es muy bueno, una pena que no vaya a jugar», lamenta Rosane Rosa, brasileña de 61 años, camarera de profesión y residente en Nueva Jersey, donde el debate sobre Neymar no existe. EFE

cms/gbf

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