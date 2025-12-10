Verificadores de datos expresan preocupación por las restricciones a las visas en EEUU

afp_tickers

2 minutos

La Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN) dijo estar «profundamente preocupada» por reportes de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó a su personal denegar visas a personas que han trabajado en verificación de datos y moderación de contenido.

«Esta labor fortalece el debate público, no lo censura», declaró la organización en un comunicado. «Está protegida en Estados Unidos por la Primera Enmienda (de la Constitución), y Estados Unidos ha apoyado durante mucho tiempo libertades de prensa similares a nivel internacional».

La AFP es miembro de la IFCN.

El comunicado se publicó el martes, días después de que el Departamento de Estado enviara, según reportes de medios, un memorando instruyendo al personal encargado de la verificación de visas H-1B para trabajadores altamente calificados a rechazar a los solicitantes involucrados en la «censura» de la libertad de expresión.

Según se informa, el memorando ordena a los funcionarios consulares que investiguen el historial laboral de los solicitantes en busca de actividades como la lucha contra la desinformación, la moderación de contenido, la verificación de datos y la confianza y la seguridad.

Los funcionarios del Departamento de Estado no han negado la existencia del memorando.

La IFCN afirmó que le preocupaban las implicaciones del memorando para aquellas personas cuyo trabajo «protege a los niños de la explotación, previene el fraude y las estafas y combate el acoso coordinado».

«Una prensa libre y un público informado son fundamentales para la democracia», añadió el grupo. «Las políticas que tratan la búsqueda de la precisión como una actividad descalificadora envían un mensaje desalentador a periodistas y otras personas de todo el mundo».

bur-lga-mjw/mlm/db/mel